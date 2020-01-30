Sivasspor Fransız savunmacı Samba Camara'yı renklerine bağladı

Son dakika haberi: Galatasaray Yönetimi, sakatlık sonrası müthiş bir geri dönüşe imza atan ve önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba’nın kontratını uzatmaya hazırlanıyor.

Cimbom Arjantinli yıldızı getiriyor! İşte yapılan teklif...

Galatasaray, 26 yaşındaki Arjantinli için kulübü ve kendisine 5 aylığına 500’er bin euro teklif etti. Son iki güne girilmesi nedeniyle acilen yanıt beklediklerini de iletti.