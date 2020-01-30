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aksam.com.tr
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 15:01
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  • 30 Ocak 2020 Perşembe 15:01

Sivasspor Fransız savunmacı Samba Camara'yı renklerine bağladı

Sivasspor Fransız savunmacı Samba Camara'yı renklerine bağladı

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor savunma hattına takviye yaptı.

Demir Grup Sivasspor, Fransız savunma oyuncusu Samba Camara'yı renklerine bağladı.

Kariyerinde Le Havre B ve Le Havre AC takımlarının formasını giyen 27 yaşındaki Camara, son olarak Revolution takımında oynamıştı.

Sivasspor tesislerine gelen Camara, bir süre kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını izledi. 

Camara'nın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Camara ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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