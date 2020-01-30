Sivasspor Fransız savunmacı Samba Camara'yı renklerine bağladı

Demir Grup Sivasspor, Fransız savunma oyuncusu Samba Camara'yı renklerine bağladı.
Kariyerinde Le Havre B ve Le Havre AC takımlarının formasını giyen 27 yaşındaki Camara, son olarak Revolution takımında oynamıştı.
Sivasspor tesislerine gelen Camara, bir süre kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını izledi.
Camara'nın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Camara ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
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Nimes'le görüşmelere başlayan Aboubakar'ın antrenmanda ısınırken bile sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.
Trabzonspor, Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı.
Çin Süper Ligi'nde maçlar, ülkede patlak veren koronavirüs salgını sebebiyle süresiz ertelendi.
Süper Lig takımlarından yeni Malatyaspor, Guilherme'nin Trabzonspor'la görüşmek için Trabzon'a gitmesine tepki gösterdi.
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Galatasaray, 26 yaşındaki Arjantinli için kulübü ve kendisine 5 aylığına 500’er bin euro teklif etti. Son iki güne girilmesi nedeniyle acilen yanıt beklediklerini de iletti.