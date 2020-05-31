Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sivasspor'un 3 yıldızına göz dikmişti. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt'u isteyen Sarı Kırmızılı ekibe bir kötü haber geldi. Erdoğan Yeşilyurt, kulübüyle 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la beraber Erdoğan Yeşilyurt'u transfer etmek isteyen Galatasaray'a bir kötü haber geldi. Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle yeniden doğan ve Sivasspor'da bu sezon 21 maçta 4 gol 2 asist kaydeden Erdoğan, takımında kaldı.

Vuvuzela Sports'ta yer alan habere göre 27 yaşındaki futbolcu, Yiğidolar'la 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın Almanya doğumlu olan ve Türkiye’de Altınordu ile Sivasspor’da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt’un birçok farklı mevkide oynayabiliyor olması nedeniyle kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

'Emre ile Mert Hakan gidebilir ama Erdoğan’ın, burada kalmasını çok isterim'

Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, Emre ile Mert Hakan'ın gidebileceğini, Erdoğan'ın ise takımda kalmasını istediğini açıklamıştı. Deneyimli teknik adam, "Üstüne basa basa söyleyeyim, Emre ile Mert Hakan gidebilir, bir sorun yok. Haklarıdır, hak etmişlerdir. Gitmek de istiyorlar, gidebilirler. Bir kere bunu kapatalım. Bunun başka bir şeyi yok. Galatasaray’a mı, Fenerbahçe’ye mi, Beşiktaş’a mı, Trabzonspor’a mı giderler onu bilmiyorum. Ama Erdoğan’ın gitmesini istemem. Erdoğan’ın, burada kalmasını çok isterim. Eğer anlaşırsak. Olay bu.' ifadelerini kullanmıştı.