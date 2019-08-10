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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:26
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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:29

Sivasspor, Emre Kılınç için Beşiktaş'tan para ve Jeremain Lens'i istedi

Sivasspor, Emre Kılınç için Beşiktaş'tan para ve Jeremain Lens'i istedi

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Sol kanat için Konoplyanka ve Bolasie ile görüşen Beşiktaş, Türkiye’den ise Emre Kılınç’ı gündemine aldı. Sivasspor, başarılı futbolcuya karşılık Jeremain Lens’i istedi.

Sol kanada transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Konoplyanka konusunda bir ilerleme sağlayamazken Bolasie için de görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Türkiye'den ise gündemine Sivassporlu Emre Kılınç'ı aldı. Yiğidolar, Beşiktaş'tan paranın yanı sıra kiralık iki futbolcu istedi. Bunlardan birisinin Lens olduğu ve Sivasspor'un oyuncunun 2.3 milyon Euro'luk ücretinin yarısını karşılamayı teklif ettiği belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş sol kanat transferinde Chelsea'nin 25 yaşındaki oyuncusu Lucas Piazon'u da listesine dahil etti.

(Sabah)

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