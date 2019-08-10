Sivasspor, Emre Kılınç için Beşiktaş'tan para ve Jeremain Lens'i istedi

Sol kanada transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Konoplyanka konusunda bir ilerleme sağlayamazken Bolasie için de görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Türkiye'den ise gündemine Sivassporlu Emre Kılınç'ı aldı. Yiğidolar, Beşiktaş'tan paranın yanı sıra kiralık iki futbolcu istedi. Bunlardan birisinin Lens olduğu ve Sivasspor'un oyuncunun 2.3 milyon Euro'luk ücretinin yarısını karşılamayı teklif ettiği belirtildi.
Öte yandan Beşiktaş sol kanat transferinde Chelsea'nin 25 yaşındaki oyuncusu Lucas Piazon'u da listesine dahil etti.
(Sabah)
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov transferinde sona geldi. Daha önce yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Roma ile de büyük ölçüde anlaştı. Kolarov’un birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
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