Sivasspor 10 kişiye rağmen deplasmandan avantajlı dönüyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor evinde Sivassporile karşı karşıya geldi.
Antalya Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve mücadele golsüz sona erdi.
Sivasspor'da Cofie, 41. dakikada rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadelenin rövanşı, 13 Şubat günü 20:30'da Sivas'ta oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor - Sivasspor maçı 0-0 sona erdi.
Futbolda Şike Davası'nda Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların örgüt kurma suçundan beraatleri kesinleşti.
Anadolu Efes, Euroleague 24. haftasında Zalgiris'i mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. İstifa edeceği yönündeki iddialara da cevap veren Özdemir; harcama limitlerinden VAR’a, ertelenen Malatyaspor-Trabzonspor maçından Beşiktaş’ın kural hatası talebi ve Zorlu’daki görüşmeye kadar birçok konuya değindi. Özdemir ayrıca Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un iddialarını da yanıtladı.
Galatasaray’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’dan 1 milyon Euro’ya kiraladığı Mario Lemina için Lazio’nun devreye girdiği öğrenildi.
A Takım'ın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, altyapı sorumlusu olarak çalışan Yasin Sülün ile yollarını ayırdı. Sülün, insan kaynakları departmanından gelen telefonla ayrılığın bildirildiğini aktarırken, "Dün insan kaynaklarından bir kadın arkadaşımız aradı ve görevimize son verildiğini söyledi. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Bu hiç şık olmadı" dedi.
Trabzonspor Kulübü, sezon başında Fransa'nın Lille ekibine transfer olan eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasının, takıma tekrar dönene kadar emekliye ayrıldığını duyurdu.