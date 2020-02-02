Sivasspor deplasmanda Gaziantep FK'ya farklı mağlup oldu

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Gaziantep FK 5-1'lik skorla lideri yendi. Mainz'dan yeni transferi Alexandru Maxim'in 4. dakikada attığı golle öne geçen Gaziantep'e 31. dakikada Hakan Arslan yanıt verdi. Muhammet Demir, 39'da takımını yeniden öne geçirirken 44'te bir kez daha alan Maxim skoru 3-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde Rıza Çalımbay, Goiano ve Fatih Aksoy'un yerine Yasin Öztekin ve Skuletic hamlelerini yaparken istediğini alamadı. Gaziantep FK'de Souleymane Diarra, 78'da Gaziantep'in 4. golünü kaydetti. 86'de Kenan Özer skoru belirledi.

AYLAR SONRA YENİLDİLER

Alınan bu sonucun ardından Gaziantep puanını 27 yaptı ve 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Sivasspor ise ligde 11 maç sonra yenildi. Son 5 maçında da 3. kez puan kaybetti. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ligdeki son yenilgisini 18 Ekim 2019'da 3-2 ile Galatasaray deplasmanında görmüştü. Sivasspor ayrıca bu sezon ilk kez kalesinde 5 gole engel olamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.