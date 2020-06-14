Sivasspor, Denizlispor'u konuk ediyor

Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde 49 puanla 4. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Denizlispor'un 31 puanı var.
- Sivasspor'da 2 oyuncu sakat, 1 oyuncu cezalı
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2'si sakat, 1'i kırmızı kart cezalısı 3 oyuncudan bu maçta yararlanamayacak.
Sakatlıkları nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve savunma oyuncusu Fernando bu maçta forma giyemeyecek; Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.
Savunma oyuncusu Marcelo da kırmızı kart cezası nedeniyle Denizlispor maçında sahadaki yerini alamayacak.
Sivas ekibinde 3 oyuncu ise Denizlispor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
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