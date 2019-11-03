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Sivasspor Denizli deplasmanında rahat kazandı

Sivasspor Denizli deplasmanında rahat kazandı

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Mehmet Özdilek'in takımı Denizlispor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor karşılaştı.

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Mehmet Özdilek'in takımı Denizlispor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivaspor 2-0'lık skorla kazandı. Sivasspor'un gollerini 41. dakikada Hakan Arslan ile 90+1'de Arouna Kone kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor 11 puanda kalırken ligdeki 5. yenilgisini aldı. Sivasspor 18 puana çıkarken bu sezon deplasmanda ilk kez galip geldi. 

Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

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