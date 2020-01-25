Sivasspor, Braga'dan Claudemir'i kadrosuna kattı

Demir Grup Sivasspor, Braga'dan ön libero Claudemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, ikinci transferini gerçekleştirdi. Demir Grup Sivasspor'umuz, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Claudemir ile Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın yer aldığı imza töreninde 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Claudemir ön liberoda görev yapıyor.

27 Mart 1988'de Brezilya'da Macaúbas'ta dünyaya gelen Claudemir Domingues de Souza, daha önce; Sao Carlos Futebol Clube, Vitesse Arnhem, Kopenhag, Club Brugge, Al-Ahli Cidde ve son olarak Braga'da forma giydi.

Kariyerinde 426 maça çıkan 31 yaşındaki sporcu 33 kez gol sevinci yaşarken, 51 kez de asist yaptı.

Claudemir'e Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz.

Kulübümüz ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin'i renklerine bağlamıştı.”