Sivasspor, Bibras Natcho ile anlaştı

Transfer çalışmalarına devam eden Sivasspor, İsrailli orta saha Bibras Natcho ile anlaşmak üzere.

TM Dijital Haber Merkezi

Şu ana kadar kadrosuna 7 takviye yapan Sivasspor asıl bombayı sona sakladı. Özer Hurmacı’nın yerini doldurmak için harekete geçen ‘Yiğidoların’ 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Bibras Natcho ile prensipte anlamaya vardığı öğrenilirken, İsrailli futbolcunun önümüzdeki günlerde Sivas’a gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

NATCHO'NUN BONSERVİSİ ELİNDE

Daha önce Rubin Kazan, PAOK, CSKA Moskova ve son olarak Olympiakos forması giyen Bibras 51 kez İsrail Milli Takımı’nda görev alırken, tecrübeli futbolcunun hem ‘8’ hem de ‘10’ numaralı mevkilerde oynaması Rıza Çalımbay’ı bir hayli memnun ediyor. Geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi’nde 34 maça çıkan Bibras Natcho 1 gol atarken, oyuncunun bonservisinin elinde olması bu transferde Sivasspor’un elini güçlendiriyor.