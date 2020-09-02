Sivasspor, Beşiktaş'ı yendi finale yükseldi

Vodafone Park'ta Dorukhan Toköz'ün 31. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 90. dakikada Yatabare'nin golüne engel olamadı ve Demir Grup Sivasspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Sivasspor, turnuvanın finalinde 5 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Turnuvanın ilk maçında Fenerbahçe'ye yenilen Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş ise 4 Eylül Cuma günü Vodafone Park'ta 3'üncülük maçına çıkacak.
Vedat Muriqi'yi, Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, forvet arayışlarını sürdürüyor. Alternatif isimler üzerinde yoğunlaşan sarı-lacivertliler, AEK'nin Hırvat golcüsü Marko Livaja'ya teklif yaptı.
Özel bir turnuvada Beşiktaş ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, rakibini 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Beşiktaş'ın transferi için uğraş verdiği Nikola Kalinic'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, tecrübeli golcünün transferi için devreye girdi.
Beşiktaş ismi sık sık başka takımlarla anılan Dorukhan Toköz'e İtalyanların Udinese kulübü talip oldu.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, kademeli olarak TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e harcama limiti getirmeyi planladıklarını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a elenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan dahil olan Galatasaray ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri kimler oldu?