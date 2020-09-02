SPOR GÜNDEMİ

'F.Bahçe, Livaja'ya 2 milyon euroluk bir teklif yaptı' 'F.Bahçe, Livaja'ya 2 milyon euroluk bir teklif yaptı' Vedat Muriqi'yi, Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, forvet arayışlarını sürdürüyor. Alternatif isimler üzerinde yoğunlaşan sarı-lacivertliler, AEK'nin Hırvat golcüsü Marko Livaja'ya teklif yaptı.

Sivasspor, Beşiktaş'ı yendi finale yükseldi Sivasspor, Beşiktaş'ı yendi finale yükseldi Özel bir turnuvada Beşiktaş ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, rakibini 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Nikola Kalinic için Fenerbahçe devreye girdi Nikola Kalinic için Fenerbahçe devreye girdi Beşiktaş'ın transferi için uğraş verdiği Nikola Kalinic'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, tecrübeli golcünün transferi için devreye girdi.

Dorukhan'a Udinese kancası Dorukhan'a Udinese kancası Beşiktaş ismi sık sık başka takımlarla anılan Dorukhan Toköz'e İtalyanların Udinese kulübü talip oldu.

Nihat Özdemir'den 'harcama limiti' açıklaması Nihat Özdemir'den 'harcama limiti' açıklaması TFF Başkanı Nihat Özdemir, kademeli olarak TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e harcama limiti getirmeyi planladıklarını açıkladı.