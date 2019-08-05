Sivasspor, 19 yaşındaki Armin Djerlek'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, iki yıldır yakından takip ettiği Partizan'ın genç orta saha oyuncusu Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Djerlek, Sivas'a gelerek takımla çalışmalara katıldı.
Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde dünyaya gelen 19 yaşındaki futbolcu, OFK Belgrad altyapısında futbola başladı. Ardından Partizan'a transfer olan Armin Djerlek, Sırbistan'ın gelecek vadeden sporcularından biri olarak gösteriliyor.
Beşiktaş Kulübü, büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in yarın İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Galatasaray ile TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da yapılacak TFF Süper Kupa maçının başlama saati değişti.
Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) borçlarını yapılandırdığını açıkladı.
Ivan Bebek, Hajduk Split - NK Lokomotiva maçı sonrası saldırıya uğradı! Hırvatistan Lig'inde Hajduk Split'in NK Lokomotiva'yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası hakem Ivan Bebek saldırıya uğradı.
Fenerbahçe Youtube kanalı Temmuz 2019'da görüntülenme sayısıyla Türkiye'de rekor kırdı.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle bir süredir sol stoper arayan Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Villarreal’de forma giyen Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Peki Beşiktaş’ın yeni transferi Victor Ruiz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların kadroda düşünmediği Kostas Mitroglou, Serie A takımlarından Lecce’ye gidiyor. İtalyan ekibi, Yunan golcü ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin 1-2 gün içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.