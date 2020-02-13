  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Şubat 2020 Perşembe 14:06
  • |
  • 13 Şubat 2020 Perşembe 14:06

Sivasspor - Antalyaspor maçı kararı verildi! Maç oynanacak mı?

Sivasspor - Antalyaspor maçı kararı verildi! Maç oynanacak mı"

Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanacak mücadele öncesinde Sivas’ta süren kar yağışı nedeniyle maçın oynanıp oynanmaması merak konusu olurken, yetkililer statta inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonrasında karar verildi.

Sivas’ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor takımları arasında oynanacak rövanş maçına ev sahipliği yapacak Yeni 4 Eylül Stadı’nın zemini karla kaplandı.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve karşılaşmanın dördüncü hakemi Emre Malok, kupada bu akşam saat 19.15’te oynanacak Sivasspor-Antalyaspor maçı öncesinde Yeni 4 Eylül Stadı’nı inceledi.

Yetkililer, kar yağışının durmasının beklendiğini belirterek, saha zemininin temizlenmesiyle mücadelenin oynatılabileceği yönünde karar verdi.

Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantı sonucunda hem federasyon yetkililerinin hem de iki kulübün karşılaşmanın oynanması yönünde görüş belirttiklerini söyledi.

Karşılaşmanın sıkışık programlara kalmaması açısından oynatılmasını istediklerini vurgulayan Taşseten, "Antalyaspor sıkıntılı bir yolculuk yaptı. Uçakları Sivas’a inemedi, Kayseri’ye indi. Sonra kara yoluyla buraya geldiler ve onlar da bu müsabakanın bugün oynatılması için görüş bildirdi." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve karşılaşmanın hakemlerinin de müsabakanın oynatılmasını istediğini dile getiren Taşseten, şunları kaydetti.

"Müsabakanın oynanması için kar yağışının durması gerekiyor. Sahaya iş makinesi veya teçhizat sokamayız. Buranın sıyırma yöntemiyle temizlenmesi gerekiyor. Arkadaşlarımız çok kısa süre içerisinde temizleyeceklerdir. Önemli olan oynanması ama kazasız belasız bir şekilde oynanması. Oynanması için de elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Çalımbay uyarmıştı

Taşseten, bir basın mensubunun yağışın durmaması halinde maçın yarına kalma ihtimalinin olup olmadığını sorması üzerine, "Sanmıyorum, çünkü lig başlıyor. Yarın lig maçı var. Saat 16.00 gibi yağışın durması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın haftalar öncesinde bu tür sıkıntıların yaşanabileceğini dile getirdiğini anımsatan Taşseten, "Sivas’ın iklim şartlarından dolayı kupa maçının salı veya çarşamba günü oynatılmasını istemiştik ama bu sürece kadar geldi, bundan sonra konuşmak anlamsız oluyor. Her türlü oynayacağız, bir an önce bu süreci tamamlamak istiyoruz. Yarı finale de adımızı yazdırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı Ankara'da yaşanacak

title

Pinto: 'Fenerbahçe'yi maçını kazanmak istiyoruz'

title

İlhan Palut: 'Hedefimiz ligde üst sıralara tutunmak'

Mustafa Cengiz: Ali Koç Her Gün Televizyonda Ağlıyor!

SPOR GÜNDEMİ

TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı kararını açıkladı!
TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı kararını açıkladı!

TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı kararını açıkladı!

TFF, Göztepe-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.

FLAŞ! Beşiktaş kararını verdi: Caner ve Gökhan...
FLAŞ! Beşiktaş kararını verdi: Caner ve Gökhan...

FLAŞ! Beşiktaş kararını verdi: Caner ve Gökhan...

Beşiktaş yönetimi, sözleşmeleri bu sezon sona erecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin için kararını verdi.

Fenerbahçe'de 27 milyonluk hayal kırıklığı
Fenerbahçe'de 27 milyonluk hayal kırıklığı

Fenerbahçe'de 27 milyonluk hayal kırıklığı

Fenerbahçe, 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı Deniz Türüç'e yıllık 1.6 milyon Euro maaş ödüyor. Toplam 4.1 milyon Euro'ya mal olan yıldız oyuncu 16 maçta sadece 2 gol atabildi.

Galatasaray'a büyük şok! Ligdeki kritik maçta yok...
Galatasaray'a büyük şok! Ligdeki kritik maçta yok...

Galatasaray'a büyük şok! Ligdeki kritik maçta yok...

Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın Alanyaspor’u 3-1 mağlup ettiği maçın son anlarında kırmızı kart gören Mariano, Süper Lig’deki Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Sergen Yalçın yönetimden yıldız oyuncuyu istedi
Sergen Yalçın yönetimden yıldız oyuncuyu istedi

Sergen Yalçın yönetimden yıldız oyuncuyu istedi

Sergen Yalçın'ın Mısırlı orta saha Elneny'nin kalmasını istemesi üzerine harekete geçen yöneticiler, Arsenal ile masaya oturarak anlaşma zemini arayacak.

Engin Verel: 'Bu tabloya ne diyeceksiniz!'
Engin Verel: 'Bu tabloya ne diyeceksiniz!'

Engin Verel: 'Bu tabloya ne diyeceksiniz!'

Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'deki sıkıntıları madde madde açıkladı.

Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş'a 10 milyon Euro
Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş'a 10 milyon Euro

Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş'a 10 milyon Euro

20 Ekim’de yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü’nün 34. Başkanı seçilmişti. Sunulan raporlarda Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin kulübe yaptığı destek ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.