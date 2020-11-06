Sivas Belediyespor'da Fenerbahçe heyecanı: Türkiye'nin en büyük takımıyla eşleştik

Karadaş, AA muhabirine, kurada eşleşmelerin hayırlı olmasını diledi.
Güçlü bir rakiple eşleştiklerini vurgulayan Karadaş, "Türkiye'nin en büyük takımıyla eşleştik. Elimizden geleni yapacağız, kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz. Maçın favorisi onlar, büyük bir kulüp. Bizim için bir mutluluk." dedi.
Turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Karadaş, şunları kaydetti:
"Keşke futbolcularım üst seviyede bir performans sağlasa da Fenerbahçe'yi elesek. Futbolda aradaki maddi ve manevi kuvvet farkı çok büyük. Bu futboldur, olmayacak diye bir şey yok. Tabii ki maçın favorisi Türkiye'nin en büyük kulübü olan Fenerbahçe'dir. Kupada Fenerbahçe ile eşleşmeyi gerçekten bekliyorduk. Tarihimizde kupada Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadık. Dört büyük takım içerisinde bir Fenerbahçe kalmıştı. İnşallah kupada Fenerbahçe rakibimiz olur diye içimizden geçiriyorduk, duamız da kabul oldu. Futbolcularımız çok sevinçli, havaya uçuyorlar. Hatta futbolcularımız için bir motivasyon oldu, herkes Fenerbahçe maçında oynamak istiyor."
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