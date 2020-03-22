Sırplar duyurdu: Obra gidiyor!

Fenerbahçe'ye 2017 yılında tarihinin ilk Euroleague şampiyonluğunu tattıran basketbolun efsane koçu Zeljko Obradovic'le yollar ayrılıyor. Sırp basını, basketbol tarihinin en başarılı koçlarından biri olan Obradovic'in Fenerbahçe'den gelen iki teklifi de reddettiğini yazdı. Zalgris Kaunas koçu Saranus Jasikevicius'un Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü olacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe BEKO'da bir devir sona eriyor. Yıllardır Fenerbahçe'yi başarıdan başarıya taşıyan Obradovic, sarı-lacivertli takımdan ayrılıyor. Obra'nın yerine gelecek isim ise Sarunas Jasikevicius.

Sırp basınının iddiasına göre Obradovic, ekonomik olarak zor günler yaşayan Fenerbahçe'den gelen iki teklifi de reddetti. Başarılı koçun sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe'ye 5 kez Euroleague'de Final-Four oynatan deneyimli başantrenör, 1 kez daha şampiyonluk sevinci yaşattı. Obra'nın yerine geçecek ismin da tanıdık bir koç olduğu aktarıldı.

Sırp basını, daha önce Fenerbahçe Beko forması giyen ve şu an Zalgris Kaunas'ın başında olan Sarunas Jasikevicius'un sarı-lacivertli takımı çalıştıracağını iddia etti. Litvanyalı başantrenörü Fenerbahçe'nin yanı Panathinaikos ve Barcelona'nın da istediği vurgulandı.

2013'ten bu yana Fenerbahçe Beko'da görev yapan Zeljko Obradovic, sarı lacivertlileri THY Avrupa Ligi'nde üst üste 5 kez Dörtlü-Final'e taşırken, bir şampiyonluk kazandı.