Sırp futbolcuyu öldüresiye dövdüler

Fiorentina'nın Sırp futbolcusu Aleksa Terzic, ülkesinde saldırıya uğradı.

Sırp yıldız, milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesini de ziyaret etmek için Audi A6 arabasıyla Belgrad'dan Niş'e doğru gitmek için otelden çıktı. Arabasıyla yolda giden Terzic'i takip eden bir başka araç, paralel sürmeye başladı ve araçta bir sorun varmış gibi camı açmasını istedi.

Terzic, bunun üzerine camı açtı ve gelen uyarı üzerine arabayı durdurup sağa çekti. Diğer araçtakiler de Terzic'in hemen arkasında durup arabadan indi. Bu noktada Terzic'in arabadan inmesini fırsat bilen saldırganlar, "5 bin euro ver ya da seni kaçırırız." dedi. Terzic bu teklifi reddedince saldırganlar oyuncuyu dövmeye başladı.

Bir taksici olay yerine gelene kadar saldırganlar, dövmeye devam etti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Terzic'in burnunda kırık, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde morartılar ve şişikler, kafasının ve yüzünün birçok noktasında kanamalar tespit edildi.

Sırp polisi, saldırganları bulmak için harekete geçti.