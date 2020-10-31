Şirinyer Hipodromu'nda bugünkü yarış ertelendi

Yapılan açıklamada, "Bugün İzmir Şirinyer Hipodromu'nda yapılması planlanan yarışlar, Yüksek Komiserler Kurulu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
Ayrıca, depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılar için ise acil şifalar dilendi.
Trabzonspor'un da istediği Abdullah Avcı, Antalyaspor'a 4 yıllık imza attı.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası spor dünyasının yıldız isimleri sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi. İşte yıldız isimlerin deprem sonrası yaptıkları paylaşımlar...
Süper Lig'in 7. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
Süper Lig'de 2020-21 sezonuna kötü başlayan ve Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası teknik adam değişikliğinin konuşulduğu Trabzonspor'da 3-1 öndeyken kaybedilen Kasımpaşa karşılaşması sonrası yönetim hedef tahtasına koyuldu. Camiada ‘kongre' sesleri yükselmeye başladı. Yönetim ise teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırarak yeni teknik adam arayışına girdi.
Yazarımız Gürkan Ata, Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya evinde 4-3 mağlup olduğu maçı kaleme aldı.
NBA'de başantrenörlüğünü Steve Nash'in yaptığı Brooklyn Nets, tecrübeli çalıştırıcı Mike D'Antoni'yi yardımcı antrenörlüğe getirdi.