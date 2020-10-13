Sırbistan'da Türkiye maçı öncesi 7 isim hocalarından izin alıp takımdan ayrıldı

Sırbistan Futbol Federasyonundan (FSS) yapılan açıklamada, aday kadroda yer alan 7 ismin bugün Türkiye'ye hareket eden kafilede yer almadığı belirtildi.
Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar'ın kendi kulüplerine erken dönmek için A Milli Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldıkları ve kafileden ayrıldıkları bildirildi.
Türkiye ile Sırbistan, yarın Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp'un Adrian'a güvenmemesi Uğurcan Çakır iddialarını yeniden gündeme getirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün Karagümrük ile yapılan hazırlık karşılaşmasında yeni transferlerin son durumundan ve alınan 5-2'lik sonuçtan memnun olduğunu söyledi.
Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna dahil oldu.
Galatasaray 2 yıl önce Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini ödemeyen Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet etti.
Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın istekli görüntüsü, teknik heyetin yüzünü güldürdü.