Sırbistan ve Ljubisa Tumbakovic'e ceza

Cezaların, Sırbistan takımının geçen ay UEFA Uluslar B Ligi'nde Macaristan ile oynadıkları maç öncesinde çıkış tüneline birkaç dakika geciktikleri gerekçesiyle verildiği belirtilirken, Tumbakovic'in cezasının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off finalinde 12 Kasım'da oynayacakları İskoçya maçı için geçerli olmayacağı bildirildi.
Tumbakovic cezasını, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da oynayacakları Macaristan maçında çekecek.
Bu arada, UEFA Tumbakovic'e 5 bin avro para cezası da verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor deplasmanında Arda Turan'ı yeniden ilk 11'de sahaya sürecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Başakşehir-Manchester United maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.
Kongolu stoper Marcel Tisserand, Erol Bulut'un en çok güvendiği isimlerden birisi oldu.
Kontratında '20 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesi bulunan Ryan Babel, Galatasaray'da şimdiden 10 maça çıktı bile. Performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Hollandalı yıldızın 20 maçı tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer döneminde futbol takımında 8 milyon Euro tasarruf sağladıklarını belirtti. Gelecek için umutlu konuşan Çebi, "Kalıcı başarılar uzak değil" dedi.
Üst üste aldığı galibiyetlerle lige ağırlığını koymaya başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kurmayları ile bir toplantı yaparak ligin ilk yarısındaki 20 maçlık periyot için hedef belirledi. Toplantı sonunda Bulut, ilk yarı için maksimum 7 puan kaybını öngördü.