Sırbistan ve Ljubisa Tumbakovic'e ceza

UEFA, Macaristan ile oynadıkları maç öncesinde çıkış tüneline geç geldikleri için Sırbistan Futbol Federasyonuna 20 bin avro para cezası, A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'e ise 1 maç men cezası verdi.

Cezaların, Sırbistan takımının geçen ay UEFA Uluslar B Ligi'nde Macaristan ile oynadıkları maç öncesinde çıkış tüneline birkaç dakika geciktikleri gerekçesiyle verildiği belirtilirken, Tumbakovic'in cezasının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off finalinde 12 Kasım'da oynayacakları İskoçya maçı için geçerli olmayacağı bildirildi.



Tumbakovic cezasını, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da oynayacakları Macaristan maçında çekecek.

Bu arada, UEFA Tumbakovic'e 5 bin avro para cezası da verdi.