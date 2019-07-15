Sıradaki Kartal Hugo

AKŞAM

SİYAH-Beyazlılar, Domagoj Vida’nın yanına Vitor Hugo’yu getiriyor. Kara Kartal, Fiorentina’da gözden çıkarılan Vitor Hugo’yu 1 yıllığına kiralıyor. İtalyan ekibi ile yapılan görüşmeler gayet olumlu gitti. 28 yaşındaki futbolcunun da Siyah-Beyazlı takımla görüşmesine izin verildi. Beşiktaş, oyuncuda satın alma opsiyonuna da sahip olmak istiyor. Fiorentina cephesi, bu konuda tereddüt yaşıyor ancak bu da kısa sürede aşılabilecek bir durum.

GEÇEN YIL 33 MAÇTA OYNADI

2017’de 8 milyon euroya Palmeiras’tan Fiorentina’ya geçen Hugo, geçtiğimiz sezon ligde 30 karşılaşmaya çıktı, 2 asist yaptı. İtalya Kupası ile birlikte tüm kulvarlarda 33 mücadelede forma giydi. Hugo bu 33 karşılaşmada toplam 8 kez sarı kart gördü. 28 yaşında ve boyu 1.87 olan Hugo’nun mukavelesi 2022’ye dek sürüyor. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.