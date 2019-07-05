Sıra geldi Altay'a

AKŞAM

ALTAY Bayındır’da kritik dilimdeyiz. F.Bahçe, Ankaragücü ile 1.5 milyon euroya Altay’ın tapusu için el sıkıştı. İki Sarı-Lacivert kulübün anlaşmasının ardından oyuncu da ikna oldu. Altay Bayındır, Fenerbahçe’de oynama konusunda işi yokuşa sürmedi. Artık F.Bahçe cephesinden resmi açıklama bekleniyor. Geçen sezon 17 karşılaşmada süre alan Altay, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkat çekmişti. A.Gücü ile mukavelesi Haziran 2020’de dolacak Altay, G.Saray’la da anılmıştı.