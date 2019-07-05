Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6101
  • 6,3277
  • 255.181
  • 99.479
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Sıra geldi Altay'a

Sıra geldi Altay'a

Sıra geldi Altay'a

F.Bahçe’nin, Altay Bayındır’ın açıklaması bekleniyor. Ankaragücü ve 21’lik file bekçisi ile anlaşma tamam!

AKŞAM

ALTAY Bayındır’da kritik dilimdeyiz. F.Bahçe, Ankaragücü ile 1.5 milyon euroya Altay’ın tapusu için el sıkıştı. İki Sarı-Lacivert kulübün anlaşmasının ardından oyuncu da ikna oldu. Altay Bayındır, Fenerbahçe’de oynama konusunda işi yokuşa sürmedi. Artık F.Bahçe cephesinden resmi açıklama bekleniyor. Geçen sezon 17 karşılaşmada süre alan Altay, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkat çekmişti. A.Gücü ile mukavelesi Haziran 2020’de dolacak Altay, G.Saray’la da anılmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tuğba Coşkun ve Fikret Orman'dan balkon keyfi!
Kardeşler kavuştu
Gökçe Özyol ve Ayça Akoğlu evlendi!
Dorukhan Toköz'den Survivor Dimitra açıklaması!
Barışma gülleri
<p>Edinilen bilgiye göre, Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu

Yol Ortasına Bırakılan Boş Tabut Korkuttu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emre Aşık’ın, çocuklarının Yağmur Sarnıç’tan alınması olay oldu

Ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar