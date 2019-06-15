Sır gibi saklanıyordu! Galatasaray iki Brezilyalı oyuncuyu listesine ekledi

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Galatasaray'da Banega ve forvet transferleri gündemde yer alırken scout ekibi de çalışmalarına hız verdi. Sarı Kırmızılılar, scout ekibinin Fatih Terim'e önerdiği iki Brezilyalı oyuncu için girişimlerini hızlandırdı.

Scout ekibinin Fatih Terim'e önerdiği iki isim teknik heyetten geçer not aldı. Portekiz'de Aves forması giyen ve sözleşmesi sona eren Claudio Falcao ve Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro'da forma giyen sağ bek Guga için görüşmeler başladı.

BONSERVİS SORUNU YOK

Aves formasıyla bu sezon toplamda 26 maça çıkan 24 yaşındaki ön libero Claudio Falcao'nun sözleşmesi sona erdi. FFP kuralları geregği bonservisi elinde olan oyunculara yönelen Galatasaray'da fırsat transferi olarak görülen Claudio Falcao transferinde önemli mesafe kaydedildi.

Marcao'nun transferi sonrası Portekiz ligini takibini sürdüren scout ekibinin dikkatini çeken Claudio'nun Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

MARİANO AYRILIRSA İLK HEDEF GUGA

Geçtiğimiz sezon devre arasında Avai'den Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro'ya 1.8 milyon euro karşılığnda transfer olan 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Guga da Galatasaray scout ekibinin dikkatini çekti.

Mariano'nun takımdan ayrılması durumunda sağ beke transfer yapacak olan yönetim, Fatih Terim'den de geçer not alan oyuncuyu kadroya katmak istiyor.

Şener Özbayraklı transferiyle rotasyonu geniş tutan Galatasaray'da Martin Linnes sol bek alternatifi olarak görülüyor.