Sinan Gümüş sessizliğini bozdu

Sinan Gümüş, Antalyaspor maçında sonradan oyuna girip etkili bir futbol sergiledi.
Ancak 90+6. dakikada düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart gördü. Sinan, buna itiraz ettiği sırada hakem Bahattin Şimşek'in yanından geçerken omzuyla çarptı ve bunun üzerine ikinci sarıyı da görerek oyundan atıldı.
Taraftarın tepkisini çeken gurbetçi futbolcu, kendini savundu. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sinan Gümüş, "Kesinlikle hakeme omuz atma gibi bir amacım yoktu. Yanından geçerken yanlışlıkla çarptım. Bunu anlatmaya da çalıştım ama fayda etmedi. Herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
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