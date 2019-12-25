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Sinan Gümüş, Galatasaray'a geri dönüyor

Sinan Gümüş, Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray'dan sezon başında ayrılarak İtalya'nın Genoa takımına transfer olan Sinan Gümüş'ün yeniden Galatasaray'a döneceği iddia edildi.

Yerli kadrosunu güçlendirmek için Emre Mor'un yerine Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Bilal Başacıklıoğlu'nun düşünen G.Saray'ın bir başka sürprizi ise Sinan Gümüş olacak. Genoa'da tutunamayan ve Torino maçından sonra kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün Galatasaray'a bedelsiz gelmek için haber yolladığı bildirildi.

(Fotomaç)


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