Sinan Gümüş, Galatasaray'a geri dönüyor

Yerli kadrosunu güçlendirmek için Emre Mor'un yerine Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Bilal Başacıklıoğlu'nun düşünen G.Saray'ın bir başka sürprizi ise Sinan Gümüş olacak. Genoa'da tutunamayan ve Torino maçından sonra kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün Galatasaray'a bedelsiz gelmek için haber yolladığı bildirildi.

(Fotomaç)