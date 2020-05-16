Sinan Bolat'tan Beşiktaş'a garanti: Kimseyle görüşmedim, sizi bekliyorum

Gelecek sezon kaleyi sağlama almak isteyen siyah-beyazlı yönetimin Sehic, Volkan Babacan ve Fabri ile birlikte kaleci adayları arasında olan Sinan'ın ise Beşiktaşlı yöneticilere, "Merak etmeyin hiç kimseyle görüşmedim. Sizi bekliyorum" diyerek garanti verdiği ortaya çıktı.
Bu sezon Antwerp'le 27 maça çıkan Sinan, kalesinde 30 gol gördü. 5 karşılaşmada ise ağlarını rakiplere kapattı.
(Sabah)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”
Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Beşiktaş'ta gündem bir anda değişirken teknik direktör Sergen Yalçın hem yol haritaları hem de takımdaki gelecekleri merak edilen oyuncuların durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den ciddi teklifler var.
Galatasaray'ın 1 yıl daha kadrosunda tutmak istediği Mario Lemina, kulübü Southampton'a “Galatasaray'da çok mutluyum. Burada tamamen futbola odaklandım ve kendimi buldum. Bırakın Galatasaray'da kalayım” resti çekti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede “Fabrice N'Sakala'yı alırsak Rıdvan Yılmaz'la birlikte sol bekte sıkıntı kalmaz” dedi.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, gündemine aldığı 19 yaşındaki orta saha Mohammed Kudus'un transferinden vazgeçti. Ganalı genç yıldızın kulübü Nordsjaelland, transfer için 8 milyon Euro isteyince Cimbom anında masadan kalktı.