AKŞAM'a samimi açıklamalarda bulunan milli kaleci Sinan Bolat, 'Beşiktaş'a transfer' kapısını da açık bıraktı: “Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den beni isteyenler var. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ama bu süreçte bir takım ismi vermem doğru olmaz. Hayırlısı.”

AKŞAM Özel Röportaj / Orçun ÖZATEŞ

Ülkemizde Galatasaray ve Kayserispor forması da giyen milli kaleci Sinan Bolat’ın, ‘3. Türkiye seferi’ yakın gibi duruyor. İsmi Beşiktaş’la anılan tecrübeli file bekçisi halen Belçika’da Royal Antwerp’in kalesini koruyor. Geride kalan 29 maçta 53 puan toplayan Antwerp, önümüzdeki sezon Belçika’yı UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek bir derece elde etmenin eşiğinde. 31 yaşındaki milli file bekçisi Sinan Bolat da bu sezon takımda formasının hakkını verenlerden. 29 maçın 27’sinde forma giyen ve sadece 2 müsabaka kaçıran Sinan Bolat, kalesinde 30 gol gördü. Bu performansıyla ligde maç başına 1.11 gol yiyen Sinan Bolat, Beşiktaş’ın kalesini koruyan ve ligde maç başına 1.16 gol yiyen Loris Karius’tan daha iyi bir performansa sahip.

BEN BASKILI ORTAMI SEVİYORUM

İşte bu rakamlar da Beşiktaş’ın neden sezon sonunda Karius’la yollarını ayırıp, yeni bir file bekçisi ile yola devam etme düşüncesini ortaya koyuyor. Kartal’ın kalesi için ismi geçen kalecilerden biri olan Sinan Bolat’ın da bu sezon Belçika ekibi ile sözleşmesi bitiyor. Henüz mukavele yenilemeyen Sinan da İstanbul’a dönmeye sıcak bakıyor. Türkiye’de Belçika’ya göre futbolun daha büyük bir baskı altında oynandığını belirten Sinan, “Türkiye’de baskı var. Belçika’da rahat bir ortam var. Bence kaleci için baskı her zaman iyidir. Baskı kalecinin daha iyi konsantre olmasını sağlar. Ben baskı ortamlarda oynamaktan daha çok hoşlanıyorum” diyor

SEZON SONU BİRLİKTE GÖRÜRÜZ

Sinan’a herkesin merak ettiği o kritik soruyu soruyoruz. “Beşiktaş’tan teklif aldın mı ve yeniden Türkiye’de forma giymeyi düşünüyor musun?” Sinan beklediğimiz gibi kaçamak bir cevap veriyor ama Beşiktaş seçeneğini dışlamıyor: “Medyada benimle ilgili çıkan transfer haberlerini okuyorum. Sezon sonunda takımımla olan sözleşmem bitiyor. Hem Avrupa’dan hem de Türkiye’den beni isteyenler var. Bu net olarak söyleyebilirim. Ama bu süreçte bir takım ismi vermek doğru olmaz. Sezon sonu hep birlikte göreceğiz. Hayırlısı.”

MİLLİ DUYGU ÇOK ÖZEL

Sinan: “2009’da Milli Takım’a çağrılmam ve oynadığım maçlar benim için unutulmaz. Gerçekten çok özel duygularla sahaya çıkıyorum.”

“Her insanın yaşamında unutamadığı özel anlar vardır. Sinan’ın da bu konuda dağarcığı hayli dolu. Ancak özellikle iki unutulmaz olayı bizimle paylaşıyor: “2009 yılında milli takıma çağrılmam ve milli takımda oynadığım maçlar benim için unutulmaz anlar. Gerçekten çok özel duygularla sahaya çıkıyorum. Yine 2009 yılında Standard Liege forması giydiğim dönemde Şampiyonlar Ligi’nde AZ Alkmaar’a konuk olduğumuz maçta kafa ile attığım golü hiç bir zaman unutamayacağım. Attığım bu golle Avrupa Ligi’ne gitmiştik. Benim için ilginç bir olay olmuştu. Büyük bir sevinç yaşamıştım.”

İKİ YAN YANA DOLAŞAMIYOR

Sinan: “Belçika’da sokağa çıkma yasağı yok ancak iki kişi yan yana dolaşamıyor. Uyulacak kurallar var. Bunlara uyuyoruz.”

“Ülkemizde markete ‘Maskesiz girme’ yasağının eleştirildiği bir dönemde Türkiye gibi sokağa çıkma yasağı olmayan Belçika’da durum ne. Alışverişini kendisi yapan Sinan Bolat, sosyal durumu şöyle özetliyor: “Alışverişleri kendim yapıyorum. Tüm kurallara uymaya dikkat etmeye çalışıyorum.

DİKKATLİ OLALIM

Belçika’da sokağa çıkma yasağı yok. Ama 2 kişi yan yana dolaşamıyor. Uyulacak bazı kurallar var. Bunlara uyuyoruz. Belçika’da koronavirüsle ilgili durum her geçen gün kötüye gidiyor. Bu süreçte kendimi korumak için elimden geleni yapıyorum. Dışarı alışveriş dışında çıkmıyor. Hepimiz dikkatli olmak zorundayız.”

GALATASARAY ÇOK ŞANSLI

Sinan bir dönem arkasında yedek beklediği Muslera hakkında şu yorumu yapıyor: “Kaleciliği zaten kesinlikle tartışılmaz. Onun yanında insan olarak da çok iyi bir karakter. Tüm takımların taraftarlarının ona sempati duyması da bunu zaten net olarak gösteriyor. Çok iyi bir karaktere sahip. Galatasaray’ın şampiyonluklarında hep katkısı olmuştur. Çok kritik anlarda müthiş kurtarışlar yapmıştır. G.Saray böyle bir kaleciye sahip olduğu için çok şanslı.

KİTAP OKUYUP FİLM İZLİYORUM

Sinan Bolat karantina günlerinde, bilinçli hareket eden sporculardan. Bu dönemde nasıl davrandığını şöyle anlatıyor: “Gerçekten tüm dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Evden dışarı mecbur olmadıkça çıkmıyorum. Bu süreçte kulübümüzün bize verdiği program dahilinde antrenmanları sürdürüyorum. Bol bol kitap okuyorum ve film izliyorum… Arkadaşlarımla ve sevdiklerimle telefonla konuşuyorum. Hayatımızı bu süreçte evimizde geçirmek zorundayız.

DUALARIMIZ RÜŞTÜ ABİYLE

Sinan, Milli Takım’daki mevkidaşı ve dostu Rüştü’nün virüse yakalanmasından duyduğu üzüntüyü şöyle dile getiriyor: “Rüştü abinin olayını duyunca çok üzüldüm. Rüştü abi ile birlikte milli takımda görev aldık. Çok iyi bir insan. Dualarımız onunla birlikte.

TESCİL YANLIŞ OLUR

Bolat’a, Belçika Futbol Federasyonu’nun ligleri tescil etme düşüncesini soruyoruz. Bunu tasvip etmiyor. Sinan, “Erken karar alındığını düşünüyorum. Süreç biraz daha beklenebilirdi. 3 Nisan’a kadar süremiz vardı” dedi.

UĞURCAN’I BEĞENİYORUM

Sinan: “Süper Lig’i maçlarım olmadığı dönemlerde takip ediyorum. Bu dönemde çok iyi bir kaleci jenerasyonu yakaladık. Uğurcan Çakır’ı çok beğeniyorum. Avrupa’nın önemli takımlarından birine transfer olacağını düşünüyorum. Rize’de Gökhan Akkan da iyi bir isim.“

İNDİRİM NORMAL

Sinan: “Bu zorlu süreç kulüpler açısından hiç de kolay değil. Maçlar durmuş durumda. Kulüplerin gelirinin büyük bir kısmı maç hasılatları, bilet, loca, yayın gibi… Kulüplerin bu isteği normal. Bizde de bu olabilir.”

GÜNEŞ’İN KADROSU ÇOK İYİ

Sinan: “Şenol Güneş hocamız Milli Takım’da çok iyi bir ortam kurdu. Gençlerimiz Avrupa’nın önemli kulüplerinde mücadele ediyor. Takımda Emre abi, Burak abi gibi çok önemli gibi isimler var. Hocamız karmayı çok iyi yaptı.”

TERİM GÜÇLÜ KARAKTER

Sinan: “Fatih Terim’in son dönem yaşadıkları üzücü. Ama ne kadar güçlü bir karakter olduğunu hastaneden çıkarak gösterdi. İnşallah en kısa sürede tamamen sağlığına kavuşur. Hocalığı konusunda yorum yapmaya gerek yok.”