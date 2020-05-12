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aksam.com.tr
  • 12 Mayıs 2020 Salı 15:15
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  • 12 Mayıs 2020 Salı 15:15

Sinan Bolat Anderlecht'e pahalı geldi

Sinan Bolat Anderlecht'e pahalı geldi

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Kontratının bittiği Antwerp'ten ayrılan ve ismi Beşiktaş ile de anılan Sinan Bolat için devrede olduğu belirtilen Anderlecht'in aslında bu transfere sıcak bakmadığı aktarıldı.

Antwerp ile olan sözleşmesini tamamladıktan sonra takımdan ayrılacak Sinan Bolat için ortaya atılan Anderlecht iddialarının gerçekleşmesi zor gözüküyor.

FootNews'in haberine göre Beşiktaş'ın da ilgilendiği tecrübeli kaleci, Anderlecht'in öncelikli seçenekleri arasında yer almazken buna neden olarak iki konu başlığı dikkat çekiyor.

Kalecisi Hendrik Van Crombrugge'ye 10 milyon Euro düzeyinde bir teklif gelirse oyuncunun satışına izin vererek kaleci arayışlarına başlayacak olan Anderlecht, daha önce ezeli rakipleri Standard Liege'in formasını giydiği için Sinan Bolat'ın transferine sıcak bakmıyor.

İkinci neden olarak ise oyuncunun maliyeti dikkat çekiyor. Bonservisi olmasa da istediği yıllık ücret düşünülünce çok daha uygun seçeneklerin olduğu aktarılıyor.

(Fanatik) 

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