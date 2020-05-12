Sinan Bolat Anderlecht'e pahalı geldi

Antwerp ile olan sözleşmesini tamamladıktan sonra takımdan ayrılacak Sinan Bolat için ortaya atılan Anderlecht iddialarının gerçekleşmesi zor gözüküyor.
FootNews'in haberine göre Beşiktaş'ın da ilgilendiği tecrübeli kaleci, Anderlecht'in öncelikli seçenekleri arasında yer almazken buna neden olarak iki konu başlığı dikkat çekiyor.
Kalecisi Hendrik Van Crombrugge'ye 10 milyon Euro düzeyinde bir teklif gelirse oyuncunun satışına izin vererek kaleci arayışlarına başlayacak olan Anderlecht, daha önce ezeli rakipleri Standard Liege'in formasını giydiği için Sinan Bolat'ın transferine sıcak bakmıyor.
İkinci neden olarak ise oyuncunun maliyeti dikkat çekiyor. Bonservisi olmasa da istediği yıllık ücret düşünülünce çok daha uygun seçeneklerin olduğu aktarılıyor.
(Fanatik)
Gelecek sezonun transferleri için futbolcu satarak kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, geçen sezonun devre arasında Sarı-Kırmızılılardan kiraladığı Maicon ile yeni sözleşme imzalıyor. Suudi basınında yer alan habere göre, Galatasaray'la görüşmelerde sona gelindi.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Newcastle United sahipleriyle 300 milyon Sterlin karşılığında anlaşmaya varmıştı ancak İngiltere Premier Lig yönetimi, Siyah-Beyazlı ekibin satışını erteledi.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'nın da istifa etmesi an meselesi. Bu iki ismin yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu.
Fenerbahçe, sezon başında da transferleri için uğraş verdiği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bir kez daha devreye giriyor. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu bu transferlerde kilit role sahip. İki futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Başakşehir'le anlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.