Simon Kjaer'de son rampa

AKŞAM

MARTIN Skrtel’den yanıt alamayan Fenerbahçe, hiç beklemediği bir anda Danimarkalı eski stoperi Simon Kjaer için uygun ortam buldu. Sevilla, geçtiğimiz günlerde peş peşe Bordeaux’dan Jules Konde’yi 25 milyon euroya, Nantes’tan da Diego Carlos’u 15 milyon euroya aldı. Ayrıca Ajax’tan da 10.5 milyon euroya Maximilian Wöber de kadroya katıldı. Şans bulması zor gözüken Kjaer’e yıllık ücret ödemektense, kiralık gönderilmesi gündeme geldi. Sevilla’da şu anda 3 sol bek, 3 sağ bek ve 7 stoper oyuncusu bulunuyor. Teknik Direktör Lopetegui, savunmada daralma istedi. Danimarkalı stoper, Endülüs ekibinde uzun vadeli planda yer alamıyor. 1 yıllık kiralama teklifi ne, satın alma opsiyonu da eklenecek...

SALİH UÇAN KULÜPSÜZ

FENERBAHÇE’NİN Miha Zajc transferinde Empoli’ye verdiği 25 yaşındaki orta saha Salih Uçan, kulüpsiz kaldı. Küme düşen İtalyan ekibinden ayrılan Salih, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda Salih’e önemli bir teklif yok. Salih’ten beklenti büyüktü...

NAPOLİ’DEN OPERASYON

SKY Sport muhabirleri, bir programda Fenerbahçe’nin Makedon orta sahası Eljif Elmas için Napoli’nin etkili bir operasyon gerçekleştireceğini ifade etti. Çok fazla talibi olan 19 yaşındaki yıldız için Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin çok ısrarcı olduğu belirtildi. A.Madrid de Eljif için bir hayli ciddi.

AVRUPALI REYES!

TAPUSU Fenerbahçe’de olan Meksikalı stoperi Diego Reyes, kariyerini ülkesi Meksika ya da Güney Amerika’da sürdürmek istemiyor. 26 yaşındaki stoperin Leganes ile 6 aylık kiralık sözleşmesi bitti. Ayrıca oyuncunun Avrupa dışında kazancının düşmesi de bir başka etken.