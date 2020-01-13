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aksam.com.tr
  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 13:53
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  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 13:55

Simon Kjaer, sezon sonuna kadar Milan'a kiralandı

Simon Kjaer, sezon sonuna kadar Milan'a kiralandı

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Milan, Simon Kjaer'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Sevilla, Simon Kjaer'in satın alma opsiyonuyla AC Milan'a kiralandığını açıkladı.

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