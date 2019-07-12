Simon Kjaer isyan etti: Ben sıradan bir futbolcu değilim, bırakın Fenerbahçe'ye gideyim

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Sevilla’da 7 stoperin olması nedeniyle teknik patron Lopetegui sayının azaltılmasını isterken Kjaer’in de gönderilebileceğini yönetime bildirmişti. Bunun üzerine Kanarya Kjaer için Sevilla’ya satın alma opsiyonuyla kiralama önerisinde bulunup beklemeye geçti. Sevilla’nın ise Kjaer’i 5 milyon euro bedelle satmayı planladığı İspanyol basınında yer aldı.

VİKİNG’TEN YÖNETİME BASKI

Yine İspanya basınında yer alan haberlerde Kjaer’in yönetime başvurduğu, “Ben sıradan bir oyuncu değilim. Rotasyon oyuncusu da olamam yedek kulübesinde de oturamam. Kolaylık gösterin eski kulübüme geri döneyim” dediği belirtildi. Kjaer’e 5 milyon euro verecek kulübün olmadığı, tek teklifin de Fener’den geldiği, Türk kulübünün cevap beklediği belirtildi.