Simon Falette: Oynamak için buradayım

Turun mutluluğunu yaşadığını kaydeden Falette, "Mutlu olduğumu ifade ediyorum, ilk maçımdı. Taraftarlarımızın önünde başlamak önemliydi. Tur atladık, bunun için de mutluyum. Taraftarlarımıza gösterdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.
Oynamak istediğini kaydeden Gineli oyuncu, "Biz iyi takımız, iyi oyuncularımız var. Daha önce oynadığım maç da iyi geçmişti. Ben buraya oynamaya geldim, sahada olduğum sürece oynamaktan keyif alacağım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında, 3-0'ın rövanşında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandıkları Kırklarelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına maç sonrasında tepki gösteren Fenerbahçe, Kırklarelispor maçı öncesinde de flaş bir harekete imza attı.
Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes'i 81-71 yenen Darüşşafaka Tekfen, Dörtlü Final'e kaldı.
Fenerbahçe'nin İkinci Başkanı Semih Özsoy, Süper Lig'in 21. haftasında oynadıkları Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Alexander Sörloth, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "kural dışı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Riva’da yapılan kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.