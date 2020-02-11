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aksam.com.tr
  • 11 Şubat 2020 Salı 23:11
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  • 11 Şubat 2020 Salı 23:11

Simon Falette: Oynamak için buradayım

Simon Falette: Oynamak için buradayım

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Fenerbahçe'nin Kırklarelispor ile oynadığı Türkiye Kupası maçında ilk 11'de yer alan Simon Falette, karşılaşmanın ardından konuştu.

Turun mutluluğunu yaşadığını kaydeden Falette, "Mutlu olduğumu ifade ediyorum, ilk maçımdı. Taraftarlarımızın önünde başlamak önemliydi. Tur atladık, bunun için de mutluyum. Taraftarlarımıza gösterdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

Oynamak istediğini kaydeden Gineli oyuncu, "Biz iyi takımız, iyi oyuncularımız var. Daha önce oynadığım maç da iyi geçmişti. Ben buraya oynamaya geldim, sahada olduğum sürece oynamaktan keyif alacağım" ifadelerini kullandı.

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