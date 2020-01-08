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aksam.com.tr
  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 14:25
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  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 14:52

Simon Falette, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Simon Falette, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Simon Falette, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Simon Falette, İstanbul'a geldi.

Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'in Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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SPOR GÜNDEMİ

Falette, Fenerbahçe için İstanbul'da
Falette, Fenerbahçe için İstanbul'da

Falette, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Simon Falette, İstanbul'a geldi.

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