Şimdiden geleceği sorgulanan Zinedine Zidane'ın psikolojik bunalıma girdiği belirtildi

2 hafta önce ağabeyi Farid Zidane'ı kaybeden Zinedine Zidane'ın psikolojik olarak bunalıma girdiği belirtildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda 3 maçta kalesinde 12 gol gören ve ezeli rakibi Atletico Madrid’den (7-3) tarihi fark yiyen Real Madrid, dün Fenerbahçe’den de 3 gol yiyince Zidane’ın geleceği şimdiden sorgulanmaya başlandı.

ZİDANE AĞABEYİNİ KAYBETTİKTEN SONRA TOPARLANAMADI!

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Oynadığı 5 hazırlık maçında sadece Fenerbahçe’yi yenebilen Real Madrid’de Zidane konusu enine boyuna tartışılmaya başlanırken, genç teknik adamın yaklaşık 15 gün önce ağabeyini kaybetmesi dev kulübü yakından etkilediği, durumun böyle devam etmesi halinde La Liga’da bu sezon şampiyonluk ipini yine Barcelona’nın göğüsleyeceği belirtildi. Çocuklarını, eşini, ağabeyini çok seven ve aile bağları çok kuvvetli olan Zidane’ın Farid Zidane’ın ölümü karşısında bir türlü kendisini toparlayamadığı öğrenilirken, başarılı teknik adamla yolların ayrılabileceği bile iddia edildi.

ZİDANE BÖYLE DEVAM EDERSE GÖNDERİLİR

Dün Fenerbahçe karşısında 5 gol atmasına rağmen kalesinde 3 gol gören ve gelecek adına çok da ümit vermeyen Real Madrid’in Barcelona’yı geçebileceği düşünülmezken, Zidane’ın beyin ve ruh olarak toparlanamaması halinde ‘Beyaz Şimşeklerin’ Atletico Madrid ve Sevilla’nın bile gerisinde kalacağı tahmin edildi.