Şimdi onlar düşünsün

AKŞAM

TÜRKİYE’NİN yer aldığı EURO 2020 kura çekimleri Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen törenle gerçekleşti. Şenol Güneş önderliğinde EURO 2020 Elemeleri grubunu ikinci sırada bitiren Milli Takım, kura çekimine 3. torbadan katıldı. A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda A Grubu’nda İtalya, İsviçre ve Galler’le eşleşti. EURO 2020’nin açılışı 12 Haziran 2020 Cuma günü Roma Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak İtalya-Türkiye maçıyla yapılacak.

iNANILMAZ DESTEK ALACAĞIZ

İtalya’nın ev sahibi olması nedeniyle karşılaşma Roma Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Türkiye’nin de mücadele edeceği 2020 Avrupa Şampiyonası 12 Temmuz 2020 Pazar günü sahne alacak final maçıyla sona erecek. Millilerimizin 17 Haziran’da Galler ve 21 Haziran’da İsviçre’yle yapacağı karşılaşmalar ise Bakü’de! Azerbaycan’da A Milli Takımımıza inanılmaz bir destek verileceğini tahmin etmek çok da zor değil. Bu grupta İtalya’yla birlikte favori olarak gösteriliyoruz.

TÜRKİYE’NİN ELEMELER PERFORMANSI

TÜRKİYE, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova ile mücadele etti. Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, 10 maçın sonunda grubu 23 puanla ikinci sırada bitirdi ve EURO 2020 biletini aldı. Fransa’ya her iki maçta da yenilmeyen ve son dünya şampiyonunu bir kez deviren Türkiye, 10 maçtan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fransa ise grubu 25 puanla lider tamamladı.