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aksam.com.tr
  • 14 Nisan 2020 Salı 13:51
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  • 14 Nisan 2020 Salı 13:51

Silviu Lung: Başkana söz verdim, takımda kalmak istiyorum

Silviu Lung: Başkana söz verdim, takımda kalmak istiyorum

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HES Kablo Kayserispor'un Romanyalı kalecisi Silviu Lung, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, sözleşmesinin sezon sonunda biteceği hatırlatılması üzerine, "Takımda kalmak istiyorum" dedi.

Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Silviu Lung, kulübün resmi sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 dakika süren yayına Türkçe olarak "Evde Kal Türkiye" diyerek başlayan Lung, karantina günlerini Kayserispor tesislerinde geçirdiğini söyledi. Bireysel antrenmanlar yaparak formunu korumaya çalıştığını söyleyen Romanyalı kaleci Silviu Lung, "Sezona kötü başladık. Taraftarımızı sevindiremediğimiz sıkıntılı bir süreç geçirdik. Ligin özellikle ilk yarısında kötüydük. Ancak ligin 2'nci yarısında iyi bir performans sergiledik. Bu durumu aldığımız puanlarda gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Babasının da kaleci olması hatırlatılan Lung, "Babam bilinen bir kaleciydi. Romanya milli takımında 80 maçı var. Öyle birinin oğlu olunca ister istemez kaleci oluyorsunuz. Bundan çok memnunum. Oğlum olursa onun da kaleci olmasına sevinirim. Ama kararı kendisi versin isterim" dedi.

Sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine Lung, "Bu konuyu daha önce Berna Başkan ile de konuştum. Başkana sözümü verdim. Ben takımda kalmak istiyorum. Burayı sevdiğimi her zaman söylüyorum. Kararı Kayserispor yönetimi verecek. Ben Kayserispor'u da taraftarı da seviyorum. Ligde kalmak için savaşıyoruz. Özellikle 2'inci yarıda bazı maçlarda gösterdiğimiz savaş neticesinde ligde kalacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

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