Silva Onyekuru'yu istemiyor

AKŞAM

GALATASARAY, Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru’yu elinde tutmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı kanat oyuncusunu kiralık veya bonservisiyle yeniden kadroya dahil etmeyi hedeflerken, İngiltere’den G.Saray taraftarlarına müjde gibi bir açıklama geldi. Everton Teknik Direktörü Marco Silva, “Henüz karar vermedim. Şu anda kadromuzda Onyekuru’nun bölgesinde görev yapabilen 4 oyuncu var. Richarlison, Lookman, Bernard ve Theo... Ayrıca Onyekuru’nun çalışma izniyle ilgili de sorun sürüyor” yorumunda bulundu.

FATİH TERİM TALEPTE BULUNDU

Bu açıklama Sarı-Kırmızılı yönetimin elini güçlendirdi. Galatasaray, oyuncuyu kiralık veya bonservisiyle birlikte kadroya dahil etmek istiyor. Cim-Bom, 10 milyon euro civarında bir rakam önerdi ama Everton, 20 milyon euro talep ediyor. Bu pazarlıklar sonucunda taraflar orta noktayı bulursa Onyekuru’nun tapusu alınacak. 21 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun kiralık olarak 1 sezon daha Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimali bulunuyor. Fatih Terim, yönetimden Onyekuru’yla ilgili adım atılmasını istedi.

SONSUZA KADAR G.SARAY!

Onyekuru, şampiyonluk sonrasında sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Burada kendimi evimde hissediyorum. Sonsuza kadar Galatasaray” demişti. Futbolcunun takımda kalmak istediğini herkes biliyor. Başkan Mustafa Cengiz de bunu katıldığı bir programda açıkladı. Onyekuru’nun bu isteği, pazarlıklarda Galatasaray’ın elini güçlendirecek. Sarı-Kırmızılılar, 21 yaşındaki yıldızın tapusunu alabilirse, uzun yıllar kanat bölgesiyle ilgili sıkıntı yaşamayacağını düşünüyor. Taraftar da onu istiyor.