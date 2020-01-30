Şilililer'in listesi

ŞİLİ 26 Nisan’da yeni anayasa için oylamaya gidecek.

AKŞAM

Adreslerini bildirmek isteyenler için son başvuru tarihi 26 Aralık’tı. Ancak Eibar’ın forveti Fabian Orellana dışında seçimde oy kullanmak için kimse başvurmadı. Ülke basını F.Bahçeli Isla, Beşiktaşlı Enzo Roco ve eski Beşiktaşlı Gary Medel başta olmak üzere vatandaşlık görevinden kaçanların listesini yayınladı. Listede Alexis Sanchez, Claudio Bravo ve Arturo Vidal de var.