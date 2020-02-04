Silah değil telefon!

AKŞAM
TRABZONSPOR’A deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe, bu önemli deplasmanda güvenlik zaafı olduğunu iddia etti. Kulüp televizyonundan yapılan yayınlarda maçtan sonra kafilenin havaalanına gidişi sırasında, bir aracın içinden silah gösterildiği öne sürüldü. Sarı-Lacivertli kulüp, haberin içeriğinde futbol takımının daha önce Trabzon’da silahlı saldırıya uğradığını hatırlattı ve “Trabzonspor taraftarlarının futbol takımımıza bu kadar yaklaşmasına izin verilmesinin doğurabileceği tehlikeleri kamuoyunun yorumuna bırakıyoruz” ifadelerini kullandı. Trabzon valiliği ise iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Her hangi bir silah teşhirinin söz konusu olmadığı, uluslararası Karadeniz Sahil Yolu İtfaiye Kavşağı civarında akan trafik esnasında sadece 15 saniye süre ve takım otobüsünün yanından geçen araçta geçen F.A. isimli vatandaşın cep telefonuyla kayıt yaptığı görülmüştür” denildi.
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F.Bahçe, Trabzon deplasmanı dönüşünde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu, havaalanına giderken kendilerine silah gösterildiğini iddia etti. Trabzon valiliği, “O kesinlikle silah değil, cep telefonu. Güvenlik zaafı yok” dedi.