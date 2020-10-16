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aksam.com.tr
  • 16 Ekim 2020 Cuma 08:00
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Sıla Kara'ya özveri madalyası

Sıla Kara'ya özveri madalyası

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AKŞAM

Başarılı milli kayakçı Sıla Kara'ya, Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından “özveri madalyası” verildi.

Milli kayakçı Sıla Kara'ya, Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından "özveri madalyası" verildi. Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde düzenlenen nişan törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto katıldı. Bakan Kasapoğlu, başarılı sporcuyu tebrik etti. Milli kayakçı Sıla Kara, şubat ayında Slovenya'da katıldığı Alp Disiplini Uluslararası Kayak Yarışmaları esnasında kayak pistinin zirvesine çıktığı telesiyejde (sandalyeli kayak lifti) yanında oturan ve dengesini kaybeden Sloven çocuğun aşağı düşmesini engelleyerek hayatını kurtarmıştı.

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