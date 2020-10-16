Sıla Kara'ya özveri madalyası

Milli kayakçı Sıla Kara'ya, Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından "özveri madalyası" verildi. Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde düzenlenen nişan törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto katıldı. Bakan Kasapoğlu, başarılı sporcuyu tebrik etti. Milli kayakçı Sıla Kara, şubat ayında Slovenya'da katıldığı Alp Disiplini Uluslararası Kayak Yarışmaları esnasında kayak pistinin zirvesine çıktığı telesiyejde (sandalyeli kayak lifti) yanında oturan ve dengesini kaybeden Sloven çocuğun aşağı düşmesini engelleyerek hayatını kurtarmıştı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Zalgiris'in maçları seyircili oynamasına tepki gösterdi.
Kayserispor, bir futbolcuda daha koronavirüs bulgularına rastlandığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması sonrası maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım'la bir restoranda çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen hakem Fırat Aydınus hakkında soruşturma başlattı. MHK, Aydınus ve Yıldırım'dan savunma istedi.
Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Alınan kararlar doğrultusunda Beşiktaş'ın, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına yaptığı itirazlar reddedildi.
Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük beğeni toplayan genç kaleci Altay Bayındır, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Ajax'ın CEO'su efsane file bekçisi Edwin van der Sar, İngiltere-Türkiye U21 maçında başarılı kaleciyi takibe aldı. Hollanda devinin Altay'ı izlemeye devam edeceği ifade edilirken Fenerbahçe yönetimi, cazip bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda genç file bekçisini satmayı planlıyor.
Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da 13 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.