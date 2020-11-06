Şike davasından beraat eden Mecnun Otyakmaz'dan açıklama

Otyakmaz, yazılı açıklamasında, 3 Temmuz 2011 sabahına akıl almaz iftiralarla uyandığını aktardı.
"Adalet, gideceği yere er geç varır." ifadesini kullanan Otyakmaz, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bizlerin, camialarımızın ve ailelerimizin tüm değerleri yok sayılarak, sporun en aşağılık suçu bize mal edilmek istendi. Hürriyetimiz kısıtlandı, camialarımız ve ailelerimiz manevi acılara sürüklendi. Masumiyetimize ve adalete güvenimizle ayakta kaldık. Terör örgütü mensuplarının uydurma iddialarını ve sözde kanıtlarını gördük. İnancımızı yitirmedik, güvenimiz boşa çıkmadı. Kumpasçılar devletimizin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu gördü. Masum insanları lekelemenin suç olduğunu, her suçun ve suçlunun bir gün mutlaka ortaya çıkacağını ve hak ettiğini alacağını öğrendiler. İlk gün söylediğimiz, söylemekten hiç vazgeçmediğimiz, 'Sivasspor, Sivaslıların bize emanetidir.' sözümüzü bugün de göğsümüzü gere gere, alnımızın akı ile tekrar ediyoruz. Bir kulüp şampiyon olur ama her kulüp temiz ve adil yarışabilir. Sivasspor her zaman temiz ve adil yarışır. Sivas'a başkası yakışmaz."
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