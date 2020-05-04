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aksam.com.tr
  • 05 Mayıs 2020 Salı 08:00
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  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 23:38

Sigorta istiyoruz

Sigorta istiyoruz

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İngiltere'de forma giyen futbolcular, Premier Lig'in devam etmesi halinde koronavirüs sigortası talep etti. Lig yönetimi cuma günü son kez görüşecek ve lig hakkındaki kararını verecek.

AKŞAM

Premier Lig’in geleceği hâlâ netleşmedi… Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen ligin kaderi bu hafta içinde belli olacak… Ada’da forma giyen futbolcuların çoğunluğu oynamak istemiyor. Oyuncular, ligin kaldığı yerden devam etmesi durumunda ise koronavirüse karşı sigorta talep ediyorlar. Bu da kulüp yöneticilerinin karşısına büyük bir sorun olarak çıkıyor. 

Ligin kaderi cuma günü yapılacak olan toplantıdan sonra belli olacak. İngiliz kulüpleri cuma günü son kez bir araya gelecek. Bu toplantı öncesinde Profesyonel Futbolcular Birliği ve Lig Yöneticileri Derneği’nin de görüşleri alınacak. Ardından son karar verilecek: Ya tamam ya devam. Manchester City’nin yıldızı Agüero, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oynamak istemediklerini dile getirmişti.

2021 SEYİRCİSİZ

Öte yandan İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, “Taraftarın yakında futbola geri dönmesi zor gözüküyor. 2020-2021 sezonu da kapalı kapılar arkasında oynanabilir” dedi.

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Sigorta istiyoruz
Sigorta istiyoruz

Sigorta istiyoruz

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