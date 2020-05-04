Sigorta istiyoruz

AKŞAM
Premier Lig’in geleceği hâlâ netleşmedi… Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen ligin kaderi bu hafta içinde belli olacak… Ada’da forma giyen futbolcuların çoğunluğu oynamak istemiyor. Oyuncular, ligin kaldığı yerden devam etmesi durumunda ise koronavirüse karşı sigorta talep ediyorlar. Bu da kulüp yöneticilerinin karşısına büyük bir sorun olarak çıkıyor.
Ligin kaderi cuma günü yapılacak olan toplantıdan sonra belli olacak. İngiliz kulüpleri cuma günü son kez bir araya gelecek. Bu toplantı öncesinde Profesyonel Futbolcular Birliği ve Lig Yöneticileri Derneği’nin de görüşleri alınacak. Ardından son karar verilecek: Ya tamam ya devam. Manchester City’nin yıldızı Agüero, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oynamak istemediklerini dile getirmişti.
2021 SEYİRCİSİZ
Öte yandan İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, “Taraftarın yakında futbola geri dönmesi zor gözüküyor. 2020-2021 sezonu da kapalı kapılar arkasında oynanabilir” dedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle bugün görüştükten sonra futbolun rotası belirlenecek. Liglerin tamamlanması temmuzu bulacak.
Ali Kemal Denizci, Barış Kupası'nı kazanmanın Trabzonspor için milat olduğunu söyledi: “1974'te Kıbrıs'ta Barış Kupası düzenlendi. Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Karması katıldı. İyi oynayarak ve Galatasaray ile Beşiktaş'ı yenerek kupayı aldık. Bu, şampiyonluklar için dönüm noktası oldu.”
Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü'den ‘Tükürme ve sümkürme' konusunda TFF'ye öneri: “Saha dışında bunun için özel yerler ayrılması gerekiyor. İki kale arkasında veya iki yedek kulübesi arasında olmalı. Protokoldeki ‘Saha dışı' herhangi bir yer olmamalı. Çünkü buralara basan insanlar, onu sahaya sokabilir.”
Hollandallı futbolcu Ryan Babel, Galatasaray'da ispatlayacağı şeyler olduğunu söyledi: “Ajax ile kiralık sözleşmem bitince Galatasaray'a döneceğim. Galatasaray'da ne kadar değerli olduğumu göstereceğim. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edebilmek için çok çalışmalıyım.”
İngiltere'de forma giyen futbolcular, Premier Lig'in devam etmesi halinde koronavirüs sigortası talep etti. Lig yönetimi cuma günü son kez görüşecek ve lig hakkındaki kararını verecek.
Ligue 2'de Lorient forması giyen ve adı Beşiktaş'la anılan Fransız Jimmy Cabot açıklamada bulundu.
Radyospor'a konuşan Riera, AKŞAM gazetesinin duyurduğu, “Hasan Şaş ve Davala yeni sezonda yok” haberi üzerine bir açıklamada bulundu.