Shkodran Mustafi'nin menajeri Fenerbahçe'ye kapıları kapattı

TM Dijital Haber Merkezi
Dün akşam Bayern Münih karşısında ağır hezimet yaşayan ve en az 5 transfere daha ihtiyacı olan Fenerbahçe’de defans hattına yapılacak takviye için çalışmalar hızlandırıldı. Yaklaşık 1 aydır Kolarov’la ilgilenmesine rağmen Roma’nin bonservis engeline takılan ‘Sarı Kanaryalar’ listedeki farklı oyunculara yönelirken, Comolli’ye bir kötü haber de Mustafi’den geldi.
Arsenal’den ayrılması gündeme gelen ve adı sık sık İtalyan devleriyle anılan yıldız futbolcunun menajeri Kujtim Mustafi TM Dijital Haber Merkezi’nden Levent Gültekin’e önemli açıklamalarda bulundu. Oyuncu hakkında ortaya atılan transfer iddialarına yanıt veren menajer Kujtim Mustafi;
"MUSTAFİ ARSENAL'DE KALACAK"
“Mustafi için hiçbir İtalyan kulübüyle konuşmadım, Roma veya Monaco ile kontak kurmadım, oyuncu Arsenal’de kalacak. Mustafi eğer transfer olmak isterse onu Galatasaray’a vereceğiz (gülerek) Kesinlikle Fenerbahçe’yle de temasımız olmadı, oğlum Londra’da mutlu” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde '2-3 transfer yapıp sezonu kapatacağız' açıklamalarında bulunan Başkan Ali Koç'a 6-1 biten maçtan sonra tepki yağdı.
Galatasaray’ın uzun süredir göndermek için büyük bir çaba harcadığı Mbaye Diagne’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Arap basını, Senegalli golcünün Al-Rayyan’a imza atmak üzere olduğunu yazdı.
Fenerbahçe’nin uzun süredir transferi için uğraştığı Kolarov’da sıcak bir gelişme yaşandı. Roma, başarılı futbolcu için Fenerbahçe ve Inter’e kapıları kaparken Sırp futbolcu da takımda kalmaya ikna oldu.
Galatasaray, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Kostas Mitroglou’yu gözden çıkardı ancak futbolcuya ciddi bir teklif gelmemesi can sıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, Yunan golcüden kurtulmanın yollarını arıyor.
Shkodran Mustafi'nin menajeri Kujtim Mustafi, oyuncunun Arsenal'de kalacağını açıkladı.
Galatasaray, Christian Luyindama’nın bonservisini 5 milyon euro karşılığı aldığını açıklarken, bu oyuncuya hemen bir alıcı çıktığı öğrenildi.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper arayışlarına son sürat devam eden Sarı-Lacivertliler, bir yandan da yollarını ayıracağı futbolcularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu isimlerin başında da Miha Zajc geliyor. Bir türlü isteneni veremeyen ve Ersun Yanal’ın da gözünden düşen Zajc’a İtalya ve Rusya’dan teklifler olduğu belirtiliyor.