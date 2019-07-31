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  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:44
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  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:55

Shkodran Mustafi'nin menajeri Fenerbahçe'ye kapıları kapattı

Shkodran Mustafi'nin menajeri Fenerbahçe'ye kapıları kapattı

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Shkodran Mustafi'nin menajeri Kujtim Mustafi, oyuncunun Arsenal'de kalacağını açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Bayern Münih karşısında ağır hezimet yaşayan ve en az 5 transfere daha ihtiyacı olan Fenerbahçe’de defans hattına yapılacak takviye için çalışmalar hızlandırıldı. Yaklaşık 1 aydır Kolarov’la ilgilenmesine rağmen Roma’nin bonservis engeline takılan ‘Sarı Kanaryalar’ listedeki farklı oyunculara yönelirken, Comolli’ye bir kötü haber de Mustafi’den geldi.

Arsenal’den ayrılması gündeme gelen ve adı sık sık İtalyan devleriyle anılan yıldız futbolcunun menajeri Kujtim Mustafi TM Dijital Haber Merkezi’nden Levent Gültekin’e önemli açıklamalarda bulundu. Oyuncu hakkında ortaya atılan transfer iddialarına yanıt veren menajer Kujtim Mustafi;

"MUSTAFİ ARSENAL'DE KALACAK"

“Mustafi için hiçbir İtalyan kulübüyle konuşmadım, Roma veya Monaco ile kontak kurmadım, oyuncu Arsenal’de kalacak. Mustafi eğer transfer olmak isterse onu Galatasaray’a vereceğiz (gülerek) Kesinlikle Fenerbahçe’yle de temasımız olmadı, oğlum Londra’da mutlu” ifadelerini kullandı.

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