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  3. Shinji Kagawa'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Shinji Kagawa'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Shinji Kagawa'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Shinji Kagawa'yı yeniden kadrolarına katmak için görüşmelerde bulunacaklarını açıklamıştı. Japon futbolcunun Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise Siyah Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada kiralık sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa'yı yeniden kadrolarına katmak için görüşmelerde bulunacaklarını açıklamıştı. Japon futbolcunun Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise Siyah Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. 

Alman Borussia Dortmund kulübüyle bir yıllık daha kontratı bulunan 30 yaşındaki 10 numaranın Japonya'nın Miyazaki kentinde arkadaşlarıyla birlikte çektikleri fotoğrafta kartal pençesi pozu vermesi, Beşiktaş'a döneceğine yönelik dedikoduları arttırdı.

İşte yıldız ismin o fotoğrafı:

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