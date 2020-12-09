Shinji Kagawa Serie A'nın yolunu tutuyor

Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Irkçılığa karşı tek yürek olunurken bu olayın, karşılaşmanın orta hakemi Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…