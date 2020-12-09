Shinji Kagawa Serie A'nın yolunu tutuyor

2018/2019 sezonu ikinci yarısında Beşiktaş forması giyen Shinji Kagawa'nın yeni adresi belli oluyor.
Japon oyuncu, kariyerinde ilk kez İtalya'ya adım atmaya ve Sampdoria forması giymeye hazırlanıyor.
KULÜPSÜZ KALDI
Son olarak İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza'nın formasını terleten 31 yaşındaki oyuncu, yüksek maaşı ve yabancı sınırı nedeniyle takımdan gönderildi.
Sampdoria forması giyen Japon oyuncu Maya Yoshida, milli takımdan tanıdığı Kagawa için kefil oldu.
Sampdoria, İtalya Serie A'da çıktığı 10 maç sonunda 12. sırada yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Irkçılığa karşı tek yürek olunurken bu olayın, karşılaşmanın orta hakemi Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig'den 3 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. MHK, geçtiğimiz hafta Denizlispor-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık'a bu hafta görev vermedi.
Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, milli takım hedefi üzerine açıklamalarda bulundu.