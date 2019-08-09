Shinji Kagawa, İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza'ya transfer oldu

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan ve bonservisi Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da bulunan Japon futbolcu Shinji Kagawa'nın yeni takımı belli oldu. 30 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda İspanya 2. Lig takımlarından Real Zaragoza'nın formasını giyecek.
Beşiktaş ile Süper Lig'de 14 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha, 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
Yeni Malatyaspor, Iraklı futbolcu Mohammed Dawood Yaseen ile prensip anlaşmasına vardı.
Dün akşam Sparta Prag - Trabzonspor maçını yakından takip eden Galatasaray taraftarları, Benjamin Tetteh konusunda scout ekibini topa tuttu.
A Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 11 yabancıyla sahaya çıkışını eleştirdi.
Fenerbahçe’nin transferi için büyük çaba sarf ettiği Luiz Gustavo için Marsilya kulübü 7 milyon Euro bonservis talep etti. Tecrübeli orta saha da yıllık 5 milyon Euro maaş isteyince transfer yattı.
Beşiktaş’ın transferi için uğraş verdiği Yevhen Konoplyanka’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ukraynalı yıldız, ‘Come to Beşiktaş’ yorumuna ‘Siyah-Beyaz’ emojiyle karşılık verdi.
Tiemoue Bakayoko ile anlaşan Galatasaray, Chelsea’ye 1,5 milyon Euro’dan 1 yıllık kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi ise ‘3 milyon Euro’dan aşağı olmaz’ cevabını verdi. Galatasaray hafta sonuna kadar Chelsea’ye yanıtını verecek.
Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek. Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak. Taraftardaki ‘defansif futbol’ endişesi de tarih oluyor.