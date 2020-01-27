Shaquille O'Neal'dan Kobe Bryant'a veda mesajı

Lakers'da Kobe ile birlikte şampiyonluklar yaşayan Shaquille O'Neal, twitter ve Instagram aracılığıyla yaptığı Kobe paylaşımı yaptı.
O'Neill'in sözleri şu şekilde:
"Gigi ve kardeşimi kaybetme trajedisiyle yaşadığım acıyı tarif edecek bir kelime yok. Seni seviyorum ve özleyeceğim. Bryant ailesine başsağlığı dilerim. ÇOK KÖTÜYÜM"
"Bir sporcudan çok daha fazlasıydı. Bir aile insanıydı. En büyük ortak noktamız da buydu. Ailelerimizi seviyoruz. Ne zaman bir araya gelsek çocukları benim çocuklarımmış gibi sarılır ve onları kucaklardım. Bebek Gianna ve en küçük kızım M'Arah aynı gün doğdu. Seni her zaman özleyeceğim kardeşim. Lütfen herkes Bryant için dua etsin."
Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, NBA'de forma giyen oyuncular ve dünyanın en büyük kulüpleri tarafından üzüntüyle karşılandı.
Kobe Bryant'ın helikopterinin kazayı nasıl yaptığı henüz doğrulanamadı ama ölüm haberini ilk duyuran TMZ ipuçlarını takip ederek bilgileri derledi ve kazaya yoğun sisle birlikte pilot hatasının neden olduğunu iddia etti.
NBA efsaneleri Michael Jordan ve Magic Johnson Kobe Bryant'ın ölümünün ardından paylaşımlarda bulundu.
Shaquille O'Neal birlikte şampiyonluklar yaşadığı ve kardeşim dediği Kobe'yle ilgili paylaşımlar yaptı.
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