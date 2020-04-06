Shaquille O'Neal: 'Webber'i Duncan'a tercih ederim'

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, eski NBA yıldızı Chris Webber'ı, San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan'a tercih edeceğini söyledi.
Duncan, NBA tarihinin en iyi uzun forveti olarak gösteriliyor. biridir. Yine de, ligdeki en elit oyuncuları arasındaki tartışmalarda her zaman göz ardı edilmişti.
Bu gerçek, O'Neal'ın, ekibinde Duncan yerine Webber olmasını tercih ettiğini söylemesiyle, bir kez daha kanıtlandı:
"Fundamental (Duncan), çok yetenekli oyunculardan biriydi, ama kendisini koruyan çok oyuncular da vardı. C Webb'in çok koruması yoktu. Tim'i sıradan bir takımda hayal et. Tim olur muydu? C Webb'in kimsesi yoktu. C Webb'i o Spurs ekibine koysan neler olabileceğini tahmin et."
Webber, kariyerinde beş kez All-Star, beş kez All-NBA oyuncusu seçilmiş ve 1994'de Yılın Çaylağı olmuştu. Ancak böyle bir özgeçmiş bile, Duncan'ın başardığından daha az. Duncan, oynadığı 18 sezonda 15 kez All-Star ve 15 kez All-NBA oyuncusu seçilmiş, iki kez MVP olmuş ve beş kez de NBA Şampiyonu olmuştu. Tüm kariyerini San Antonio'da geçiren Duncan, maç başına 19.0 sayı, 10.8 ribaund ve 2.2 blok ortalamalarıyla, NBA tarihinin en etkili uzunlarından biriydi.
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