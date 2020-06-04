Shane Long 2 yıllık imzayı attı

Southampton Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki oyuncunun kontratının 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
İngiliz ekibine 2014'te katılan milli oyuncu, çıktığı 205 maçta 35 gol attı.
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada erkek voleybol takımı başantrenörü Mariusz Sordyl ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sordyl, 1,5 yıldır Sarı-Lacivertli takımın başındaydı.
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerinin yarın TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, İrlandalı forvet Shane Long'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Galatasaray'da Marcao'nun dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme olduğu açıklandı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği 1 yıllık Avrupa yasağı hakkına açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarında saat değişikliğine gitti. Buna göre; daha önce saat 21.45'te başlayacağı açıklanan maçlar 21.00'e, 19.15'teki maçlar ise 18.30'a alındı.