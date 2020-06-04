Shane Long 2 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada erkek voleybol takımı başantrenörü Mariusz Sordyl ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sordyl, 1,5 yıldır Sarı-Lacivertli takımın başındaydı.

Galatasaray'da Marcao'nun dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme olduğu açıklandı.

Süper Lig'de son dakika değişikliği!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarında saat değişikliğine gitti. Buna göre; daha önce saat 21.45'te başlayacağı açıklanan maçlar 21.00'e, 19.15'teki maçlar ise 18.30'a alındı.