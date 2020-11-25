Shane Larkin'in milli forma heyecanı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Orhun Ene, Hırvatistan ve Hollanda maçlarının kritik olduğunu belirterek, "Bu dönemde mental anlamdaki hazırlık, teknik anlamdaki hazırlıktan daha önemli. İki maçımız da çok kritik. Maça çıkan her oyuncumuz kazanmayı en çok isteyen isimler olmalı" dedi.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın idari, teknik ve oyuncu kadrosundan isimler Hırvatistan ve Hollanda müsabakaları öncesinde değerlendirmeler yaptı.



HALUK YILDIRIM: LARKİN İLE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, iki karşılaşmanın da önemli olduğunu vurgulayarak, "FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için milli takımımız toplanmış durumda. Hollanda ve Hırvatistan ile 2 kritik maçımız var. Shane Larkin ilk kez milli takım formasını giyecek. Onunla beraber büyük başarıların altına imza atabileceğimizi düşünüyorum. Alperen Şengün gibi henüz 18 yaşında, ilk kez A Milli Takım formasını giyecek genç bir ismimiz de var. Seyircimiz tribünlerde bizlerle olamayacak ancak yine de tabii ki onların desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Umarım en iyi mücadeleyi göstererek Türk milletini sevindiririz" diye konuştu.

KEREM TUNÇERİ: 2 MAÇI DA KAZANABİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ

Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri, "FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne istediğimiz başlangıcı yapamadık. Bu yüzden evimizdeki bu iki maçı kazanmak bizler için çok önemli. Gönül isterdi ki seyircilerimiz de bizlerle olabilsin ancak Türk insanının desteğinin her zaman arkamızda olduğunu çok iyi biliyoruz. Yeni başantrenörümüzle birlikte yoğun ve iyi bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Milli formayı giyen her oyuncumuza güvenimiz tam. 2 maçı da kazanabileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ORHUN ENE: MENTAL HAZIRLIK DAHA ÖNEMLİ

Ay-yıldızlıların yeni başantrenörü Orhun Ene ise bu dönemde mental hazırlığın daha önemli olduğuna dikkat çekti. Ene, "Bizim için çok önemli olan iki maça, kısa bir hazırlık dönemi geçirerek gireceğiz. FIBA ve Euroleague fikstürleri nedeniyle milli takımlar için uzun bir hazırlanma süresi kalmıyor ancak bu, her ülke için geçerli. Biz kaliteli oyunculardan ve fark yaratabilecek gençlerden oluşan bir takımız. Bu dönemde mental anlamdaki hazırlık, teknik anlamdaki hazırlıktan daha önemli. İki maçımız da çok kritik. Maça çıkan her oyuncumuz kazanmayı en çok isteyen isimler olmalı. Bu kısa çalışma döneminde beraber oynama ritmini ve belirli düzenleri oturtacağız. Maç içinde ortaya koyacağımız enerji ile de istediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz. Hepimiz için milli takımın parçası olmak çok değerli ancak burada ister istemez en önemli öncelik kazanmak. Umarım Pazar günü sonunda istediğimiz sonuçları almış olacağız" dedi.

DOĞUŞ BALBAY: ÖNCELİKLE HIRVATİSTAN MAÇINA KONSANTRE OLUYORUZ

Milli takımın kaptanı Doğuş Balbay, iki karşılaşma için "FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde birbirinden kritik 2 maça çıkacağız. Belki ev sahibi avantajımızı dolu tribünlerle kullanamayacağız ancak Türk halkının kalbinin televizyon başında bizlerle olacağını biliyoruz. Yeni başantrenörümüz ve genç oyuncularımızla güzel bir birliktelik yakaladık. Buradaki herkes milli formanın önemini ve değerini biliyor. Sahaya çıktığımızda da bunu en iyi şekilde yansıtacağımıza inanıyorum. 2 maçımızı da kazanabileceğimizi düşünüyorum ancak öncelikle Hırvatistan maçına konsantre oluyoruz. Adım adım ilerlememiz gerekiyor. Umarım tüm mücadelemizi sahaya koyar ve galip geliriz" değerlendirmesinde bulundu.

İki maçı da kazanmak istediklerini kaydeden deneyimli oyuncu Melih Mahmutoğlu ise "Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte çok önemli bir organizasyon düzenliyoruz. Seyircilerimizin de tribünlerde bizlerle olabilmesini çok isterdik. İki zorlu mücadelemiz olacak. Elemelerde yeniden avantajlı bir pozisyona gelmek için iki maçımızı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

SHANE LARKİN: BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞIYORUM

Shane Larkin ise büyük heyecan yaşadığını vurguladı. Larkin, "Büyük bir heyecan yaşıyorum. Uzun zamandır beklediğim Türkiye formasına kavuşacağım için çok mutluyum. Türk Milli Takımı formasıyla maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Yoğun ve verimli bir antrenman dönemi geçiriyoruz. Şimdi en büyük amacım parkede bu forma için yararlı olabilmek" dedi.

OYUNCULARDAN JAMES METECAN BİRSEN İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ:



"Milli formayı taşımak benim için her zaman büyük bir gurur. Şimdi önümüzde 2 kritik maç var. Öncelikle Hırvatistan maçına en iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonucu alarak Hollanda karşısına çıkmak ve iyi başlayamadığımız grup mücadelelerinde, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası yolunda yeniden avantajlı konuma geçmek istiyoruz."

Genç oyunculardan Alperen Şengün de "FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde iki önemli maç bizleri bekliyor. Ben takımın en genç isimlerinden biriyim. Çok heyecanlıyım. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Maçlarımızı kazanmak için sahada olacağız" diye konuştu.