Shane Larkin'den Türk Milli Takımı'na açık kapı

Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, Hırvatistan basınına açıklamalarda bulundu. Türk Milli Takımı'nda oynama ihtimali hakkında konuşan 26 yaşındaki oyuncu, “Bana ulaşan resmi bir teklif yok ama bunun gerçekleşebileceğine dair dedikodular duyuyorum. Bu fikre açığım. Sezon yeni başlıyor ve önemli kararlar almak için vakit var” ifadeleri kullandı

Hırvatistan Milli Takımı'nın da devşirme oyuncu statüsünde kadrosuna katmak istediği Larkin, takım arkadaşı Krunoslav Simon'un kendisiyle bu yönde bir konuşma gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi. Kulüp kariyeri hakkında da konuşan Larkin, "sezon başında NBA'den teklif aldım ancak ilk 5'te oynayacağım bir takımda olmak istiyorum. Efes‘te mutluyum. Harika bir takımımız var” açıklamasını yaptı. Özellikle geçen sezonun sonlarında müthiş bir performans gösteren Larkin, Anadolu Efes'i Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde finale, Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluğa taşımıştı.

(TRT Spor)