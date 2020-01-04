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  3. Shane Larkin'de son dakika gelişmesi! Yıldız oyuncu A Milli Takım'ın formasını giyecek

Shane Larkin'de son dakika gelişmesi! Yıldız oyuncu A Milli Takım'ın formasını giyecek

Shane Larkin'de son dakika gelişmesi! Yıldız oyuncu A Milli Takım'ın formasını giyecek

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyecek.

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyecek. Başarılı oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin ardından Shane Larkin'e Türk pasaportu çıkacak. Shane Larkin, önümüzdeki sezondan itibaren Türk statüsünde Basketbol Süper Ligi'nde oynayabilecek.

(Fanatik)


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