Shane Larkin'de son dakika gelişmesi! Yıldız oyuncu A Milli Takım'ın formasını giyecek
Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyecek.
Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyecek. Başarılı oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin ardından Shane Larkin'e Türk pasaportu çıkacak. Shane Larkin, önümüzdeki sezondan itibaren Türk statüsünde Basketbol Süper Ligi'nde oynayabilecek.
(Fanatik)